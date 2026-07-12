БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас гледа мярката на обвиняемия за...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец близо до трансфер с национал на Египет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

За централния защитник ще бъдат платени 1.5 милиона евро от страна на разградчани.

участник мондиал 2026 трансфер лудогорец
Слушай новината

Лудогорец постигна споразумение със Замалек за привличането на централния защитник Хосам Абделмаджид, съобщи журналистът Аябонга Мтембу,

Според информацията, всичко по сделката е договорено: 1,5 милиона евро за Замалек, включително бонуси за постижения, плюс клауза за евентуална следваща продажба в размер на 20 процента.

Замалек има забрана за привличане на нови играчи и напускането на Абделмаджид принуждава отбора да разчита изцяло на млади таланти.

Абделмаджид беше част от националния отбор на Египет на Световното първенство.

Свързани статии:

Германец пое юздите в Лудогорец
Германец пое юздите в Лудогорец
Новият треньор на разградчани идва след богат опит в Бундеслигата.
Чете се за: 02:22 мин.
Участник на Мондиал 2026 пред трансфер в Лудогорец
Участник на Мондиал 2026 пред трансфер в Лудогорец
Разградчани водят преговори за привличането на египетския национал.
Чете се за: 01:20 мин.
#Хосам Абделмаджид #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
2
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
4
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
5
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
6
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Футбол

Всичките отбори от Топ 4 в ранглистата на ФИФА с място на полуфиналите на Мондиал 2026
Всичките отбори от Топ 4 в ранглистата на ФИФА с място на полуфиналите на Мондиал 2026
Германец пое юздите в Лудогорец Германец пое юздите в Лудогорец
Чете се за: 02:22 мин.
Джордан Пикфорд оглави върха на Англия за най-много мачове на световни първенства Джордан Пикфорд оглави върха на Англия за най-много мачове на световни първенства
Чете се за: 02:00 мин.
Ерлинх Холанд ще стиска палци на Англия до края на Мондиал 2026 Ерлинх Холанд ще стиска палци на Англия до края на Мондиал 2026
Чете се за: 01:52 мин.
Трансферът на Петър Станич в Олимпиакос се бави Трансферът на Петър Станич в Олимпиакос се бави
Чете се за: 03:15 мин.
81 години от рождението на великия Димитър Пенев 81 години от рождението на великия Димитър Пенев
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ