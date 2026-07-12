Лудогорец близо до трансфер с национал на Египет

Лудогорец постигна споразумение със Замалек за привличането на централния защитник Хосам Абделмаджид, съобщи журналистът Аябонга Мтембу,

Според информацията, всичко по сделката е договорено: 1,5 милиона евро за Замалек, включително бонуси за постижения, плюс клауза за евентуална следваща продажба в размер на 20 процента.

Замалек има забрана за привличане на нови играчи и напускането на Абделмаджид принуждава отбора да разчита изцяло на млади таланти.

Абделмаджид беше част от националния отбор на Египет на Световното първенство.