Лудогорец близо до трансфер с национал на Египет

За централния защитник ще бъдат платени 1.5 милиона евро от страна на разградчани.
Лудогорец постигна споразумение със Замалек за привличането на централния защитник Хосам Абделмаджид, съобщи журналистът Аябонга Мтембу,
Според информацията, всичко по сделката е договорено: 1,5 милиона евро за Замалек, включително бонуси за постижения, плюс клауза за евентуална следваща продажба в размер на 20 процента.
Замалек има забрана за привличане на нови играчи и напускането на Абделмаджид принуждава отбора да разчита изцяло на млади таланти.
Абделмаджид беше част от националния отбор на Египет на Световното първенство.