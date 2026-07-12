Трансферът на Петър Станич в Олимпиакос се бави

Гръцкият гранд Олимпиакос (Пирея) беше свършил по-голямата част от работата по придобиването на Петър Станич. Според информациите, „червено-белите“ са постигнали споразумение с Лудогорец за сума от близо 9 милиона евро, което ясно показва колко много вярват в потенциала на сръбския ас, съобщава сайтът sportal.gr.

Но се появи нов проблем и той не е между двата клуба. Сега дисбалансът идва в преговорите с агента на играча, който изглежда има особено високи финансови изисквания относно договора на клиента си. Припомня се, че агентът на Станич беше пристигнал в Гърция в петък (7 октомври), за да завърши трансфера, но това не е станало.

Друга спортна медия - alphanews.live, позовавайки се на източник от преговорите, съобщава за претенции от 1,5 милиона евро годишна заплата, което се смята за прекалено висока сума в клуба от Пирея. Надеждите в Олимпиакос са в посланията, които Станич е изпращал назад във времето. Той винаги е искал да играе за „червено-белите“, пише още сайтът и „дори е отказал оферта от английския Ковънтри Сити в името на тади сделка“. Олимпиакос предлага възможността да играе водеща роля, да печели титли и да участва в европейски състезания всеки сезон и то във високите етапи от турнирите.

„Ако има по-голяма гъвкавост от страна на агента, тогава щастливият край не е изключен. Дотогава обаче важат последните искания на агента. От друга страна, споразумението с Лудогорец вече е даденост. В противен случай агентът на Станич нямаше да дойде в Гърция“, допълва пък sportal.gr.

И двата клуба обаче чакат сделката да стане факт, за да станат по-активни на трансферния пазар. Олимпиакос се подготвя да продаде бразилското крило Андре Луиш на американския Канзас Сити за 18 милиона евро, а също така се надява да придобие и Марсело Брозович. Хърватският ветеран е свободен агент, след като напусна саудитския Ал Насър, но иска 7 милиона евро за две години, което прави по 3,5 милиона на година. За момента таванът на заплатите се държи от мароканския нападател Аюб Ел Кааби, който взима 2,7 милиона евро на година. Но Олимпиакос не е затворил вратата за Брозович, което показва, че вероятно тази опция ще се разисква още, пише пък sport24.gr.

В Пирея искат да подсилят атаката си със Зурико Давиташвили, но клубът на грузинеца Сент Етиен (Франция) е отхвърлило първата оферта, която е доста под исканата от тях 20 милиона от европейската валута.