Петър Станич се приближава до Олимпиакос

Сръбският национал на Лудогорец- Петър Станич е съвсем близо до трансфер в Олимпиакос, съобщава Sport24. Разминаванията между страните са уточнени, като остават само малки подробности за доуточняване по споразумението.

Лудогорец вече има свой представител в Атина, за да се финализират преговорите с Олимпиакос. Подобна е ситуацията и с представители на Станич.

Sky Sports Germany съобщава, че стойността на трансфера ще достигне приблизително 9 милиона евро. Разговорите между Лудогорец и Олимпиакос продължиха по-дълго време, но вече са към своя положителен край.

Сръбският национал не взе участие в нито една от двете победи в контролни срещи на разградчани в петък- Септември София – 1:0 и Теута Албания – 1:0, което подсказа за бъдеща раздяла.