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КС обяви за законни промените в начина на избиране на шефове на Агенция "Разузнаване" и "Технически операции"

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Конституционен съд
Снимка: БТА
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Конституционният съд отхвърли исканията за обявяване за противоконституционни на промените в начина на избиране на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), съобщиха от институцията.

По делото за измененията на Закона за специалните разузнавателни средства, с които се предвижда, че избирането и освобождаването на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) се осъществява по предложение на Министерския съвет с решение на Народното събрание и се определя заместник-председателите на Агенцията да са трима, магистратите са приели, че тъй като устройството и функциите на ДАТО са уредени със закон, въпрос на законодателна преценка е дали председателят ѝ да се избира и освобождава от Народното събрание, или от президента, както и какъв да бъде броят на заместник-председателите.

От участвалите 12 съдии, с особено мнение са били съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети в частта относно разпоредбите на чл. 19в, ал. 1, 2, 4, 6, 7 и 10 от Закона за специалните разузнавателни средства.

По повод измененията на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ЗДАР) и приета разпоредба в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС), с които се установява нов ред за избиране и освобождаване на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) – по предложение на Министерския съвет с решение на Народното събрание и се определя заместник-председателите на Агенцията да са трима, магистратите са изтъкнали същите доводи, както в случая с Държавна агенция „Технически операции“.

И по това дело от участвалите 12 съдии, с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети в частта относно разпоредбите чл. 14, ал. 1, чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и свързаните с тях разпоредби на чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 4 от същия закон.

В края на септември Конституционният съд отхвърли и искането за обявяване за противоконституционен начина на избиране на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

#избиране на председатели #ДАР #ДАТО #решения #Конституционен съд

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