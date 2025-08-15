БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър излизат един срещу друг на 4 октомври в Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Двубоят ще бъде със залог „регулярната световна титла на WBA в тежка категория“, притежавана от "Кобрата".

кубрат пулев докато дишам бия българия
Слушай новината

Don King Productions обяви 4 октомври за датата на предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър. Само преди няколко дни на Кинг му се наложи да изпрати “заповед” за отхвърляне на новината, че Хънтър ще се бие с Джарел Милър на 11 септември.

Двубоят ще бъде със залог „регулярната световна титла на WBA в тежка категория“, притежавана от "Кобрата". Локацията е Casino Miami, където в последните години се проведоха няколко галавечери.

На този етап Кинг настоява, че има договор с Хънтър (24-1-2, 17 KO), подписан през февруари 2024 г, за срок от три години. Той спечели правата на мача с оферта от 1,1 милиона долара.

Ето позицията на Кинг по казуса с мача на Кубрат Пулев:

„Заплахите от съдебни дела срещу WBA от Epic Sports and Entertainment продължават. Всичко е корупция, измама, подкупи, нагласени схеми и нечестни сделки от страна на Epic Sports, които обжалват пред WBA за преразглеждане на търга за Пулев срещу Хънтър, който DKP спечели. Сега Epic Sports се опитват да променят и анулират двубоя. Това замъглява атмосферата с лъжи, измами, фалшиви и неверни новини.

WBA достойно защити своите правила и разпоредби и обяви, че търгът е валиден и легитимен, след което Epic Sports и шампионът на WBA Кубрат Пулев подадоха жалба с цел промяна на смисъла на правилата… WBA достойно отхвърли жалбата на Пулев и Epic Sports, а след това Epic Sports пренаписаха договорите за търга сякаш те са го спечелили и поискаха от WBA да одобри незаконно и безчестно тяхната жалба.

Въпреки това Джон Уърт не спира да се опитва да предотврати двубоя, за да не се бие №1 претендентът Майкъл Хънтър. Сега Джон Уърт и Ивайло Гоцев от Epic Sports завеждат дело за арбитраж срещу решенията на WBA, взети в името на справедливостта и честната игра. Но DKP няма да чака това решение. Ние ще застанем твърдо зад честта и авторитета на WBA и тяхното решение за честна игра и справедливост по отношение на търга. Репутацията на WBA е заложена“, заяви Don King Productions.

#Майкъл Хънтър #Кубрат Пулев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
4
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
6
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Бокс

Отличен старт за Роселин Бачевски и Владимир Давидов на турнир по бокс в Сараево
Отличен старт за Роселин Бачевски и Владимир Давидов на турнир по бокс в Сараево
Жоел Арате: Момчетата влагат душа и сърце в подготовката Жоел Арате: Момчетата влагат душа и сърце в подготовката
Чете се за: 01:45 мин.
Националният отбор по бокс за младежи продължава своята подготовка на силен турнир в Сараево Националният отбор по бокс за младежи продължава своята подготовка на силен турнир в Сараево
Чете се за: 00:37 мин.
Станимира Петрова стана майка на момченце Станимира Петрова стана майка на момченце
Чете се за: 01:00 мин.
Двама японски боксьори загинаха на гала в Токио Двама японски боксьори загинаха на гала в Токио
Чете се за: 01:10 мин.
БФ Бокс ще задълбочи сътрудничеството си с федерацията на Косово БФ Бокс ще задълбочи сътрудничеството си с федерацията на Косово
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР) "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Срещата Тръмп - Путин: Разговор за мир или за бизнес?
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ