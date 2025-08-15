Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър излизат един срещу друг на 4 октомври в Маями

Двубоят ще бъде със залог „регулярната световна титла на WBA в тежка категория“, притежавана от "Кобрата".
Don King Productions обяви 4 октомври за датата на предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър. Само преди няколко дни на Кинг му се наложи да изпрати “заповед” за отхвърляне на новината, че Хънтър ще се бие с Джарел Милър на 11 септември.
Двубоят ще бъде със залог „регулярната световна титла на WBA в тежка категория“, притежавана от "Кобрата". Локацията е Casino Miami, където в последните години се проведоха няколко галавечери.
На този етап Кинг настоява, че има договор с Хънтър (24-1-2, 17 KO), подписан през февруари 2024 г, за срок от три години. Той спечели правата на мача с оферта от 1,1 милиона долара.
Ето позицията на Кинг по казуса с мача на Кубрат Пулев:
„Заплахите от съдебни дела срещу WBA от Epic Sports and Entertainment продължават. Всичко е корупция, измама, подкупи, нагласени схеми и нечестни сделки от страна на Epic Sports, които обжалват пред WBA за преразглеждане на търга за Пулев срещу Хънтър, който DKP спечели. Сега Epic Sports се опитват да променят и анулират двубоя. Това замъглява атмосферата с лъжи, измами, фалшиви и неверни новини.
WBA достойно защити своите правила и разпоредби и обяви, че търгът е валиден и легитимен, след което Epic Sports и шампионът на WBA Кубрат Пулев подадоха жалба с цел промяна на смисъла на правилата… WBA достойно отхвърли жалбата на Пулев и Epic Sports, а след това Epic Sports пренаписаха договорите за търга сякаш те са го спечелили и поискаха от WBA да одобри незаконно и безчестно тяхната жалба.
Въпреки това Джон Уърт не спира да се опитва да предотврати двубоя, за да не се бие №1 претендентът Майкъл Хънтър. Сега Джон Уърт и Ивайло Гоцев от Epic Sports завеждат дело за арбитраж срещу решенията на WBA, взети в името на справедливостта и честната игра. Но DKP няма да чака това решение. Ние ще застанем твърдо зад честта и авторитета на WBA и тяхното решение за честна игра и справедливост по отношение на търга. Репутацията на WBA е заложена“, заяви Don King Productions.