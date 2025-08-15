Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър излизат един срещу друг на 4 октомври в Маями

Don King Productions обяви 4 октомври за датата на предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър. Само преди няколко дни на Кинг му се наложи да изпрати “заповед” за отхвърляне на новината, че Хънтър ще се бие с Джарел Милър на 11 септември.

Двубоят ще бъде със залог „регулярната световна титла на WBA в тежка категория“, притежавана от "Кобрата". Локацията е Casino Miami, където в последните години се проведоха няколко галавечери.

На този етап Кинг настоява, че има договор с Хънтър (24-1-2, 17 KO), подписан през февруари 2024 г, за срок от три години. Той спечели правата на мача с оферта от 1,1 милиона долара.

Ето позицията на Кинг по казуса с мача на Кубрат Пулев: