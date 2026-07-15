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Лацио представи нидерландец

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Спорт
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Защитникът идва от Унион Берлин.

Лацио представи нидерландец
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Лацио официално представи новото си попълнение - нидерландския защитник Данило Доеки, който идва от Унион Берлин, предаде агенция АНСА.

"Много съм ентусиазиран да бъда тук, Лацио е много важен отбор. Надявам се да помогна на отбора с качествата си и така да постигне целите си", заяви Доеки на пресконференцията при представянето си.

"Нямам търпение да се запозная с феновете и да им донеса радости. С Гатузо проведохме хубав разговор, а сега трябва да работим. В отбора има двама холандци, което трябва да улесни много адаптацията ми. Ако говорим за мен, аз съм защитник, който се опитва да чете играта, като ми харесва да се сблъсквам с нападателите и да им преча да вкарват. Харесва ми и да бъда опасен и в наказателното поле на съперника", каза още той.

Защитникът е избрал фланелката с номер 5, защото е носил същия номер в Унион Берлин, където е имал много положителен престой.

#Данило Доеки #Серия А 2026/2027 #ФК Лацио

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