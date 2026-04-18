Лацио шокира Наполи в Неапол и доближи Интер до титлата

Лацио постигна впечатляваща победа с 2:0 при гостуването си на Наполи в двубой от 33-ия кръг на Серия А и направи огромна услуга на Интер в битката за титлата.

След този резултат неаполитанците изостават на 12 точки от върха, а „нерадзурите“ могат да си осигурят "скудетото“ още в следващия кръг. Тимът от Милано има 78 точки, докато Наполи остава с 66.

Гостите от Рим показаха по-добра игра през целия двубой и заслужено стигнаха до успеха. Те откриха резултата още в 6-ата минута, когато Матео Канчелиери се възползва от отлично подаване на Кенет Тейлър и с прецизен удар по земя не остави шансове на вратаря Ваня Милинкович-Савич.

В средата на първото полувреме Лацио получи възможност да удвои аванса си от дузпа след нарушение на Станислав Лоботка срещу Тиджани Нослин. Матиа Дзакани обаче пропусна от бялата точка, след като Милинкович-Савич спаси удара му.

Римляните все пак стигнаха до второ попадение в 57-ата минута. Тома Башич се възползва от отбита топка и с мощен изстрел от дистанция направи резултата 2:0.

Домакините опитаха да реагират, но стигнаха само до удар в гредата чрез Алисон Сантош. До края на срещата те не създадоха достатъчно опасности, за да се върнат в мача.

С победата Лацио затвърди добрата си форма и записа четвърти пореден успех като гост на Наполи в първенството. Тимът заема деветото място с 47 точки и остава в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.

За Наполи поражението идва в ключов момент от сезона и на практика слага край на надеждите им за титлата, която вече изглежда все по-близо до Интер.