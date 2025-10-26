БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ландо Норис спечели квалификацията в Мексико

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Състезанието е днес от 22:00 часа.

Ландо Норис
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пилотът на Макларън Ландо Норис спечели квалификацията преди Гран При на Мексико. Зад британеца състезанието ще започнат пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън. Льоклер беше начело след първите обиколки в Q3 с време от 1:15.991 и аванс от 0.179 секунди пред Норис.

В своя решителен момент пилотът на Макларън постигна резултат от 1:15.586 минути, което остави Льоклер на втора позиция с 0.262 секунди зад Норис. Хамилтън остана трети изоставайки с 0.352 секунди.

Четвърти е Джордж Ръсел с Мерцедес, а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Верстапен от Ред Бул и Андреа Кими Антонели (Мерцедес). Седми в квалификацията се класира миналогодишният победител в Мексико Карлос Сайнц (Уилямс), който обаче ще стартира 12-ти заради наказанието, което му беше наложено след удара с Антонели на състезанието в САЩ миналата седмица.

Така от седмото място ще потегли лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри от Макларън, а останалите в първите десет са Исак Аджар (Рейсинг Булс), Оливър Берман (Хаас) и Юки Цунода (Ред Бул).

Състезанието за Гран При на Мексико е днес от 22:00 часа.

#Формула 1 сезон 2025 #Ландо Норис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
6
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Формула 1

Ландо Норис даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико
Ландо Норис даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико
Макс Верстапен спечели втората свободна тренировка в Мексико Макс Верстапен спечели втората свободна тренировка в Мексико
Чете се за: 01:07 мин.
Шарл Льоклер е най-бърз в първата свободна тренировка в Мексико Шарл Льоклер е най-бърз в първата свободна тренировка в Мексико
Чете се за: 01:00 мин.
Какво се случи с Пиастри? Какво се случи с Пиастри?
Чете се за: 03:25 мин.
Макс Верстапен спечели надпреварата за Голямата награда на САЩ Макс Верстапен спечели надпреварата за Голямата награда на САЩ
Чете се за: 03:00 мин.
Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп увеличи митата за Канада
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ