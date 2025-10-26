Ландо Норис спечели квалификацията в Мексико

Пилотът на Макларън Ландо Норис спечели квалификацията преди Гран При на Мексико. Зад британеца състезанието ще започнат пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън. Льоклер беше начело след първите обиколки в Q3 с време от 1:15.991 и аванс от 0.179 секунди пред Норис.

В своя решителен момент пилотът на Макларън постигна резултат от 1:15.586 минути, което остави Льоклер на втора позиция с 0.262 секунди зад Норис. Хамилтън остана трети изоставайки с 0.352 секунди.

Четвърти е Джордж Ръсел с Мерцедес, а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Верстапен от Ред Бул и Андреа Кими Антонели (Мерцедес). Седми в квалификацията се класира миналогодишният победител в Мексико Карлос Сайнц (Уилямс), който обаче ще стартира 12-ти заради наказанието, което му беше наложено след удара с Антонели на състезанието в САЩ миналата седмица.

Така от седмото място ще потегли лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри от Макларън, а останалите в първите десет са Исак Аджар (Рейсинг Булс), Оливър Берман (Хаас) и Юки Цунода (Ред Бул).

Състезанието за Гран При на Мексико е днес от 22:00 часа.