Лаутаро отново се контузи

Лаутаро Мартинес отново е извън терените, след като получи нова травма в прасеца само дни след завръщането си в игра, съобщиха от Интер.

Състоянието на аржентинския нападател ще бъде наблюдавано допълнително, като в близките дни ще стане ясно колко сериозно е увреждането. Според информации в Италия, 28-годишният футболист може да отсъства около две седмици и да пропусне предстоящите мачове срещу Комо и Каляри.

Новината идва в ключов момент за Интер, който е лидер в Серия А със солиден аванс от 7 точки пред Наполи седем кръга преди края на сезона.

Контузията е пореден проблем за Мартинес, който наскоро се завърна след близо двумесечно отсъствие заради сходен проблем. Въпреки това той успя да се разпише два пъти при победата над Рома и вече има 16 гола през кампанията.

Ситуацията буди притеснение и за националния отбор на Аржентина, където Мартинес е сред основните фигури в състава, който ще защитава световната си титла на Мондиал 2026.