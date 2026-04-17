БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЛеБрон Джеймс: Да играя със сина си в плейофите е върхът на кариерата ми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Суперзвездата на Лейкърс ще изравни рекорд за участия, но насочва фокуса към историческия момент с Брони

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Баскетболната икона ЛеБрон Джеймс очаква с огромно нетърпение предстоящите плейофи в Националната баскетболна асоциация, които ще бъдат по-специални от всякога за него. Причината – за първи път той ще има възможност да играе рамо до рамо със своя син Брони Джеймс в елиминационната фаза на първенството.

41-годишният ветеран ще запише своето 19-о участие в плейофите, с което ще изравни легендите Карл Малоун и Джон Стоктън. Въпреки историческото постижение, Джеймс подчерта, че за него най-важен е емоционалният момент да бъде на паркета заедно със сина си.

"Да бъда на терена с него е най-доброто нещо, което се е случвало в кариерата ми, над всичко друго, което съм постигнал. Фактът, че той се постави в позиция да бъде част от плейофите, е невероятен“, заяви ЛеБрон, цитиран от ESPN.

Брони Джеймс, който е във втория си сезон в НБА, постепенно си извоюва място в ротацията на отбора в края на редовната кампания. Това се случи и заради контузии на ключови играчи, което отвори възможност за младия гард да демонстрира качествата си.

В последните шест срещи той записа средно по 7,2 точки, 1,8 асистенции и 1,0 борба за близо 18 минути на мач – показатели, които затвърдиха доверието на треньорския щаб.

Самият Брони също не скри вълнението си от предстоящото участие в плейофите.

"Това беше целта ми. Мечтата ми е да играя в плейофите. Това е по-голяма сцена и съм напълно развълнуван да изляза там със съотборниците си“, коментира той.

ЛеБрон Джеймс продължава да бъде пример за постоянство и класа, след като в 19 от своите 23 сезона в лигата достига до плейофите, като има и четири шампионски титли с Маями, Кливланд и Лос Анджелис Лейкърс.

В първия кръг на плейофите тимът от Калифорния ще се изправи срещу Хюстън Рокетс, воден от друга суперзвезда - Кевин Дюрант. Сблъсъкът обещава да бъде един от най-интересните в Западната конференция, но този път вниманието ще бъде насочено не само към резултата, а и към един рядък и исторически момент - баща и син заедно на най-голямата сцена в НБА.

#НБА сезон 2026 #Брони Джеймс # Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ