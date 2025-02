Леброн Джеймс повтори постижение на Майкъл Джордан при успех на Лос Анджелис Лейкърс

ЛеБрон Джеймс реализира 42 точки, за да се присъедини към Майкъл Джордан като единствен 40-годишен баскетболист, отбелязал 40 точки в мач от НБА, а домакинът Лос Анджелис Лейкърс постигна победа със 120:112 над Голдън Стейт Уориърс в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Джеймс също спечели рекордните за сезона 17 борби и добави 8 асистенции, а Лейкърс взе четвърти пореден мач и 10-и в последните си 12.

Остин Рийвс добави 23 точки, а Гейб Винсент се отчете с 15 за Лейкърс. Стеф Къри отбеляза 37 точки и 7 борби за Уориърс.

LEBRON'S DOMINANCE CONTINUES



42 PTS (season high)

17 REB

8 AST

6 3PM



He joins Michael Jordan as the ONLY players 40 years or older to record 40+ PTS in a game! pic.twitter.com/md8lUfzvdd