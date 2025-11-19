ЛеБрон Джеймс записа дабъл-дабъл за Лос Анджелис Лейкърс при завръщането си в игра

Лос Анджелис Лейкърс победи Юта Джаз със 140:126 при завръщането на ЛеБрон Джеймс в игра в редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Джеймс, който не беше играл от плейофите през пролетта, прекара 30 минути на паркета, регистрирайки дабъл-дабъл с 11 точки и 12 асистенции. С двете си вкарани тройки, той се изкачи на 6-ото място във вечната ранглиста за стрелби отдалеч, заставайки пред Реджи Милър.

Лука Дончич беше най-резултатен в мача с 37 точки, 10 асистенции и 5 борби, а Остин Рийвс добави 26 точки и 5 борби за "Езерняците". За тима на Юта двама играчи записаха над 30 точки - Лаури Марканен с 31 и Кийонте Джордж с 34.