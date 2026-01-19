Ледени блокове блокират корабоплаването по река Елба в Северна Германия

Гигантски ледени блокове придават почти арктическа атмосфера на река Елба на 50 км нагоре по течението преди Хамбург в Северна Германия, предаде Франс прес. Това е необичайно природно явление, което парализира речното корабоплаване и застрашава близките региони с наводнения, отбелязва още агенцията.

Образуването на леда се дължи до голяма степен на периода на интензивно застудяване, започнал в началото на този месец, при което температурите паднаха до минус 15 градуса в нощта на 10 срещу 11 януари.

Метеорологичните условия доведоха и до образуването на леден слой с дебелина от няколко десетки сантиметра нагоре по течението от язовир Гестхахт, каза днес пред АФП Тилман Требер, контрольор от Германската агенция по водните пътища и корабоплаването.

От близо две седмици десетки ледоразбивачи бяха разположени нагоре по течението от язовира, за да разбият леда и да се опитат да отворят проход, но най-вече за да предотвратят натрупването му, което може да доведе до опасно покачване на водните нива и предизвика наводнения в региона.

Разбитите ледени плочи са били отнесени надолу по течението, след което са се натрупали в подножието на язовира в зона със силни вълнения. В рамките на няколко дни това струпване е образувало блокове, които биха могли да достигнат до 10 метра височина по цялата широчина на реката, широка повече от 300 метра.

Според Требер това е безпрецедентна ситуация от зимата на 2012 - 2013 г. насам.

Намесата на ледоразбивачите при разчистването на зоната е деликатна, тъй като може да бъде извършвана само поетапно, според приливите и отливите. Блоковете могат да бъдат отстранени само при отливи, когато водата се оттече към Северно море, посочи Требер.

Според Германската агенция по водните пътища и корабоплаването е трудно да се установи кога корабоплаването, преустановено от 10 януари насам, може да бъде възобновено, тъй като се очаква температурите да паднат отново и да се образува лед.

Десетки любопитни граждани са се възползвали от хубавото време, за да се разходят покрай изхвърлените на речния бряг ледени късове, които напомнят на айсберги.