ИЗВЕСТИЯ

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Лентата „Шампиони в златната долина" сечели Голямата награда на Банско филм фест

Спорт
Днес бяха отличени най-добрите в различните категории от конкурсната програма.

Банско филм фест
Лентата „Шампиони в златната долина" сечели Голямата награда на Банско филм фест. Днес бяха отличени най-добрите в различните категории от конкурсната програма.

Шампиони в златната долина е копродукция на Афганистан, Германия и Съединените щати и разказва за човешките съдби на хората в две села в отдалечен афганистански регион, където въпреки липсата на каквито и да било условия успяват да се наслаждават на ски спорта и дори да организират състезание. И всичко това разказано през погледа на един бежанец.

Специалната награда на Журито беше присъдена на полския Бошиду – Изборът.

Награда „Петър Атанасов” за най-добър сценарий отиде при словашката лента „Племе отвътре“, а френският „За цял един живот“ взе наградата за най-добър филм за алпийските спортове.

За цялостна реализация в екстремни условия беше отличен „Северна одисея — Непознатото все още съществува“ от Италия и Гренландия.

Най-добър български филм е „Под кожите“, а наградата на община Банско спечели „Бъдещето на спортното катерене“ от Франция.

Стефани Дянкова: Изпуснахме малки ситуации
Стефани Дянкова: Изпуснахме малки ситуации
Евелина Цветанова: Младостта не избра правилните моменти в критични ситуации
Славина Колева: Направихме много грешки
Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този езон
Стефано Рагацо показа ексклузивни кадри от изкачването на Итърнал Флейм
Звезди на българския спорт дариха собствена екипировка на благотворителен търг
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
По света
