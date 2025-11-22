Лентата „Шампиони в златната долина“ сечели Голямата награда на Банско филм фест. Днес бяха отличени най-добрите в различните категории от конкурсната програма.

Шампиони в златната долина е копродукция на Афганистан, Германия и Съединените щати и разказва за човешките съдби на хората в две села в отдалечен афганистански регион, където въпреки липсата на каквито и да било условия успяват да се наслаждават на ски спорта и дори да организират състезание. И всичко това разказано през погледа на един бежанец.

Специалната награда на Журито беше присъдена на полския Бошиду – Изборът.

Награда „Петър Атанасов” за най-добър сценарий отиде при словашката лента „Племе отвътре“, а френският „За цял един живот“ взе наградата за най-добър филм за алпийските спортове.



За цялостна реализация в екстремни условия беше отличен „Северна одисея — Непознатото все още съществува“ от Италия и Гренландия.

Най-добър български филм е „Под кожите“, а наградата на община Банско спечели „Бъдещето на спортното катерене“ от Франция.



Вижте репортажа на Цветелина Абрашева във видеото.