Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфинали на двойки в Виейна

Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове във Виейна (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Бекхан Атлангериев (Русия) спечелиха срещу Топрак Авджъбашъ (Турция) и Серхи Фита Хуан (Испания) с 6:4, 6:3 за 55 минути.

Българинът и руснакът направиха решаващ пробив в десетия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взеха аванс от 4:1 и без проблеми затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите двамата ще играят срещу третите поставени в основната схема Василиос Карипи (Република Южна Африка) и Петер Мак (Унгария).