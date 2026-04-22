Бившият шампион на Висшата лига Лестър ще играе в третата дивизия на английския футбол през следващия сезон.

Тимът, който триумфира през 2016 година, се нуждаеше от победа, за да запази надеждата си да избегне изпадане, но завърши наравно 2:2 с Хъл Сити. Клубът от Мидландс, който също така завоюва ФА Къп през 2021-а и игра в елитната дивизия на Англия миналия сезон, е предпоследен в класирането на Чемпиъншип.

В изявление до феновете собственикът на Лестър Аяват Шривадханапрабха заяви, че поема отговорността.

„Няма извинения. Преживяхме най-високите върхове, а сега и най-ниските спадове и болката е споделена от всички нас. Искрено съжалявам за разочарованието, което Ви причинихме“, каза той.

Изпадането идва, след като Лестър беше лишен от шест точки през февруари за нарушаване на финансовите правила на Английската футболна лига, когато спечели промоция през сезон 2023/2024. По-рано този месец клуба загуби обжалването на това наказание, оставяйки в зоната на изпадащите.

Това е драматичен спад след приказния триумф на Лестър до титлата в Англия преди 10 години.