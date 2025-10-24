Летищата във Вилнюс и Каунас затворени заради метеорологични балони от Беларус

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Летищата във Вилнюс и Каунас са затворени тази нощ заради метеорологични балони, дошли от Беларус, съобщи литовското министерство на транспорта.

Инцидентът е трети по рода си за този месец. През последните седмици забелязани дронове и други нахлувания по въздух предизвикаха хаос в европейската авиация, включително на летищата в Копенхаген, Мюнхен и Балтийския регион.

Литовските власти съобщиха, че радарите са засекли десетки балони. Летището във Вилнюс беше затворено на 21-ви и 5-ти октомври, заради балони с контрабандни цигари, навлезли във въздушното пространство на литовската столица от Беларус. В сряда литовският премиер Инга Ругинене заяви, че ще затвори границата с Беларус, ако контрабандни балони проникнат отново от съседната страна.

