БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски е в серия от четири поредни победи срещу Локомотив преди гостуването в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Двубоят е тази вечер от 20:00 часа.

Левски Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив приема Левски в мач от десетия кръг на Първа лига. Сблъсъкът е от 20:00 часа на 26 септември, петък, на стадион „Локомотив“ в квартал „Лаута“.

„Черно-белите“ се очертават като силен домакин. Те спечелиха 10 от 12 възможни точки на своя стадион. Единственото им равенство е срещу Лудогорец (1:1), когато играха повече от едно полувреме с човек по-малко и допуснаха изравнително попадение в добавеното време. Добрата новина за Душан Косич е, че ще може отново да използва Ивайло Иванов. Халфът изтърпя наказанието си и ще се завърне в състава. Не така обаче стоят нещата с Димитър Илиев и Каталин Иту, които още чувстват болки.

Левски бе едноличен водач в класирането, преди началото на кръга, което със сигурност ще му даде допълнителни сили и енергия. Безспорно е, че „сините“ постепенно надграждат и игрово за радост на техните фенове. Момчетата на Хулио Веласкес неслучайно са без загуба до момента.

„Сините“ имат категорично превъзходство в баланса срещу опонента си в елита. Те са записали 87 победи, 30 равенства и 24 загуби, при голова разлика 284:119.

Левски се намира и в серия от четири поредни победи. Две от тях са под тепетата с 2:1 и 2:0, а другите две са постигнати в столицата – 3:0 и 2:1.

За последен път Локомотив спечели на 6 август 2023 година с 2:1 на свой терен.

#Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
1
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
2
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
6
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Футбол

Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС
Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС
Щутгарт надви Селта Виго, Панатинайкос с категоричен успех в гостуването си на Йънг Бойс Щутгарт надви Селта Виго, Панатинайкос с категоричен успех в гостуването си на Йънг Бойс
Чете се за: 03:12 мин.
Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част
Чете се за: 01:40 мин.
Астън Вила се справи с Болоня на старта на Лига Европа Астън Вила се справи с Болоня на старта на Лига Европа
Чете се за: 02:12 мин.
Порто открадна успеха от Залцбург с гол дълбоко в добавеното време Порто открадна успеха от Залцбург с гол дълбоко в добавеното време
Чете се за: 03:07 мин.
Дженоа си уреди среща с Аталанта в 1/8-финалите на Купата на Италия Дженоа си уреди среща с Аталанта в 1/8-финалите на Купата на Италия
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Дронове над Дания: Летището в Олборг беше затворено за кратко
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ