Щутгарт надви Селта Виго, Панатинайкос с категоричен успех в гостуването си на Йънг Бойс

от БНТ
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Обзор на по-важните моменти от късните мачове в Лига Европа.

Бадредин Буанани
Снимка: БТА
Щутгарт постигна важна победа с 2:1 на свой терен над Селта (Виго, Испания) във втория ден на първия кръг на турнира на УЕФА Лига Европа.

Щутгарт имаше сериозно надмощие над Селта, но трябваше да трепери за успеха. Бадредин Буанани откри резултата в 51-ата минута, след като вратарят Александър Нюбел го изведе с дълъг пас. Доминацията на "швабите" продължи, те имаха две добри възможности да удвоят, като това се случи в 68-ата минута с красивото изпълнение на Билал Ел Канус.

Макар 60-те хиляди зрители на стадион "Готлиб Даймлер" да предвкусваха победата и то по убедителен начин, трябваше да потреперят, след като влезлият като резерва любимец и капитан на отбора Атакан Каразор направи грешка. Той загуби топката на около 10 метра от вратата, тя попадна във ветерана Борха Иглесиас, който не се поколеба и прониза Нюбел.

Истинска сензация поднесе тимът на Панатинайкос, който пристигна в швейцарската столица Берн след три мача без победа в гръцкото първенство. Но днес успя да облече добрия си европейски костюм и по впечатляващ начин разби Йънг Бойс с 4:1 и започвайки тазгодишните си усилия във фазата на Лига Европа по един мечтан начин.

Гостите решиха всичко само за 19 минути, когато реализираха три гола. Карол Свидерски откри головата сметка в 10-ата минута, а в 13-ата и в 19-ата минута Анас Зараури добави нови две попадения и отчая домакините.

Домакините върнаха едно попадение, но през втората част Зараури оформи своя хеттрик и така подпечата крайно убедителната победа при дебюта на новия наставник на тима Христос Контис.

С 1:0 като гост белгийският Генк надви Глазгоу Рейнджърс с гол на корееца О Хьон Гю, който изпусна и дузпа в края на първата част. Още едно попадение на Генк беше отменено с помощта на системата за видеопомощ (ВАР), а още преди края на първото полувреме Мохамед Диоманте от шотландския състав беше отстранен с червен картон, санкциониран за дузпата.

Олимпик Лион пък надви нидерландския Утрехт, който се завърна в Европа след 12 години пауза, с гол на Танер Тесам в 75-ата минута.

В другите мачове, играни по същото време. Астън Вила и Порто постигнаха минимални победи с по 1:0, съответно над Болоня и Залцбург.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Панатинайкос #Щутгарт #Селта Виго #Йънг Бойс

