Официално: Ботев се раздели с Николай Киров

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Временно "канарчетата" ще бъдат водени от Иван Цветанов.

Николай Киров
Снимка: БГНЕС
Николай Киров вече не е старши треньор на Ботев (Пловдив), съобщиха от футболния клуб в официално изявление след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948 в среща от десетия кръг на Първа лига. Временно "канарчетата" ще бъдат водени от Иван Цветанов, който в момента работи начело на школата на "жълто-черните".

"Привърженици на най-стария футболен клуб,

Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!

Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.

Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.

Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!

Ботев е вечен!
Той не умира!", гласи официалното изявление от футболния клуб.

Киров се завърна начело на Ботев през това лято, но след десет изиграни мача "канарчетата" имат едва 7 точки в актива си и заемат 14-ото място в класирането, като все още нямат успех като домакини от началото на сезона.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив # Николай Киров

