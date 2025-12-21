БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Минев и Мартин Великов са двамата нови международни съдии на България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Двамата сменят Никола Попов и Драгомир Драганов, които отиват в ранглистата на УЕФА за международни ВАР-съдии.

васил минев мартин великов двамата международни съдии българия
Васил Минев от София и Мартин Великов от Варна са двамата нови международни футболни съдии от България и наряди за УЕФА ще важат от началото на 2026-а година. Европейската футболна централа обяви новите ранглисти за предстоящата година, за момента само за ръководещите главни арбитри при мъжете.

България остава с шестима съдии на международно ниво, като за първи път при това разпределение на категориите ще има двама в Категория 1 и четирима в Категория 2.

Минев и Великов заемат местата на Никола Попов и Драгомир Драганов. И двамата, или поне само един от тях, ще бъдат преместени в новата ранглиста на УЕФА, която ще бъде само за международни ВАР-съдии. Попов и Драганов са далече от пределната възраст за край на кариерата, но е преценено, че над 40-годишна възраст трудно ще направят прогрес и това е един от факторите Съфийската комисия да предприеме този ход.

Така Кабаков остава номер 1 в ранглистата, следван от Радослав Гидженов, като двамата са единствените български представители в Категория 1. След тях номер 3 е Волен Чинков, който е и най-високо класирания българин в следващата Категория 2. Останалите са Георги Гинчев и новите международни арбитри Васил Минев и Мартин Великов.

