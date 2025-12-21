Ивайло Чочев: Любо Пенев ми помогна много да развия играта си

Една от звездите на Лудогорец - Ивайло Чочев, участва в благотворителния турнир в подкрепа на българската легенда Любослав Пенев. Той използва момента да подкрепи Ел Голеадор в битката за живот и коментира предстоящата шампионска битка в Първа лига.

„Един изключителен треньор, професионалист, държи на всеки един детайл, както на терена, така и извън него. Той като един голям нападател ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена. Когато влезе в съблекалнята, всеки един има респект към него. Усеща се как въздухът в съблекалнята трепери“, обясни Чочев.

„Почивката ще е малка. Очаква ни нов тежък полусезон. Битката няма да бъде само между нас и Левски. ЦСКА направиха серия от силни мачове, ЦСКА 1948 също е горе в класирането. Мисля, че до края първенството ще бъде интересно. Надявам се, че ние отново ще станем шампиони. В Лига Европа ни трябва една победа в тези два мача“, сподели той.