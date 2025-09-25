ЦСКА 1948 оглави Първа лига след победа като гост на Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 2:1 в първия мач от 10-ия кръг на Първа лига. По този начин възпитаниците на Иван Стоянов оглавиха класирането в шампионата.

Още в 5-ата минута гостите пратиха топката в противниковата врата на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, но гол на Елиаш Франко бе отменен заради засада.

Единственият точен удар на "канарчетата" през първото полувреме дойде в 32-ата минута, когато Димитър Шейтанов изби удар на Таилсон.

Столичани откриха резултат ав 41-ата минута. Мамаду Диало опита изстрел със задна ножица, но не уцели топката. Тя отиде на пътя на Фредерик, който стреля от движение за 1:0.

След почивката пловдивчани заслужено възобновиха равенството. Енок Кватенг се разписа с глава от непосредствена близост след подаване на Николай Минков.

Десет минути по-късно "червените" върнаха преднината си. Резервата Георги Русев проби по левия фланг до аутлинията и върна назад към Мамаду Диало, който засече подаването му.

ЦСКА 1048 оглавява класирането с актив от 22 точки, макар да има два мача повече от втория Левски, който има 20 пункта. Ботев Пловдив се смъкна до 14-ото място в подреждането със 7 точки.