Дженоа си уреди среща с Аталанта в 1/8-финалите на Купата на Италия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Тимът от Генуа се справи с ранно изоставане в резултата и в крайна сметка елиминира Емполи.

дженоа записа минимален успех удинезе италианската серия
Снимка: БТА
Дженоа ще се изправи срещу Аталанта в осминафиналите на Купата на Италия, след като тимът се справи с ранно изоставане в резултата и в крайна сметка елиминира Емполи с 3:1 на 1/16-финалите.

Гостите откриха резултата още в 12-ата минута, когато Едоардо Сапорити се разписа с прецизен пряк свободен удар, наказвайки съгражданите си, тъй като е от Генуа. Но само след три минути Мортен Френдруп се измъкна от изкуствена засада и оползотвори подаване на Лоренцо Коломбо, изпращайки топката ниско в долния ъгъл.

Мачът беше доста открит и положенията се редяха едно след друго, но следващите голове паднаха през втората част. Домакините обърнаха резултата след подновяването на играта, когато резервата Лоренцо Вентурино центрира над Николае Станчу от корнер, позволявайки на Алесандро Маркандали да отбележи от три метра.

Седем минути преди края на срещата Джеф Ехатор прати топката във вратата след прострелно центриране на Мортен Торсбю, за да може Дженоа да спечели с 3:1 и да продължи към следващата фаза.

#Купа на Италия 2025/26 #ФК Емполи #ФК Дженоа

