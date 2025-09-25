БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Порто открадна успеха от Залцбург с гол дълбоко в добавеното време

bnt avatar logo от Константин Джаркин
19-годишният Уилиам Гомеш се превърна в герой за португалците.

Залцбург - Порто
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Порто (Португалия) постигна ценен успех на старта на кампанията си в Лига Европа. Възпитаниците на Франческо Фареоли играха 92 минути при нулево равенство със Залцбург (Австрия) на "Ред Бул Арена" и по всичко личеше, че ще си поделят точките със своя домакин. В третата минута на добавеното време обаче появилият се като резерва 19-годишен бразилец Уилиам Гомеш открадна победата с прекрасен гол от далечно разстояние.

Борха Сайнц остана на сантиметри от това да даде ударно начало на португалците още в третата минута. Испанецът получи топката на дъгата на наказателното поле и не се поколеба да стреля, но топката разтресе напречния стълб на вратата на Александър Шлагер.

В 12-ата минута бе ред на домакините да създадат опасност пред вратата на съперника. Петър Ратков се откъсна от отбраната на "драконите" и впоследствие от вратаря Диого Коща, но със сетни сили стражът на националния отбор на Португалия се намеси, а после кълбото беше изчистено от защитата на гостите.

Девет минути по-късно Порто си помисли, че откри резултата. Ян Беднарек се оказа най-съобразителен в наказателното поле след изпълнение на ъглов удар и вкара топката в мрежата, но Саму Агехова бе играл с ръка преди тя да стигне в краката на полския защитник.

Остатъка от първата част се доигра при поделено надмощие, като първо "биковете" бяха по-настоятелни в търсенето на гол, а в последните 10 минути Порто се установи в половината на съперника. До попадение обаче не се стигна.

В 57-ата минута главният съдия Василис Фотиас отмени и гол на Залцбург. Сърбинът Ратков се разписа, но при изграждането на атаката Муса Йео е бил в положение на засада.

Динамиката в мача се запази, като и двата отбора се хвърлиха напред в търсенето на попадение. В 79-ата минута "биковете" стигнаха до златна възможност най-накрая да разбият нулите на електронното табло, след като влезлият като резерва Йорбе Вертесен остана очи в очи с Коща, но португалецът запази мрежата си суха.

Така се стигна до последната от добавените три минути на втората част, когато 19-годишният Уилиам Гомеш разби сърцата на всички привърженици на Залбург. Бразилската резерва пое топката на десния фланг, навлезе навътре и с техничен удар с по-силния си ляв крак осигури трите точки за Порто.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Порто # Ред Бул Залцбург

