Левски гостува на Черно море в търсене на ценен успех

В неделя Левски ще трябва да подпечатва шампионските си амбиции при гостуването на Черно море. Ден по-рано изненадващо Спартак Варна направи реми (1:1) при визитата си на Лудогорец и така столичаните имат отличната възможност да увеличат поне временно преднината си на върха на 6 точки.

"Сините" ще търсят първа победа като гост над "моряците" от 2022 година насам. Мачът започва в 17:30.

"Моряците" се намираха на четвъртото място с актив от 22 точки и са в серия от 3 победи, 1 равенство и 1 поражение преди началото на кръга.

Последният мач между двата тима се проведе на 26 май, когато не беше излъчен победител при крайното 0:0. Няколко месеца преди това "моряците" отстраниха Левски на четвъртфинала за Купата на България.

По-рано през деня от 15:00 часа ЦСКА гостува на Добруджа. Възпитаниците на Христо Янев имат само един успех от началото на сезона, като все още не са печелили при новия наставник. Домакините от Добрич са на дъното на класирането с три пункта по-малко от "червените".

Вечерта от 20:00 в столичния квартал "Надежда" Локомотив София е домакин на ЦСКА 1948. Гостите са в челото на таблицата, но ги чака тежко гостуване на "железничарите", които са с цели шест ремита през кампанията - повече от тима на Станислав Генчев имат само ЦСКА и Спартак Варна.