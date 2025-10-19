БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски гостува на Черно море в търсене на ценен успех

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

 Срещата на "Тича" започва в 17:30 часа.

Черно море - Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

В неделя Левски ще трябва да подпечатва шампионските си амбиции при гостуването на Черно море. Ден по-рано изненадващо Спартак Варна направи реми (1:1) при визитата си на Лудогорец и така столичаните имат отличната възможност да увеличат поне временно преднината си на върха на 6 точки.

"Сините" ще търсят първа победа като гост над "моряците" от 2022 година насам. Мачът започва в 17:30.

"Моряците" се намираха на четвъртото място с актив от 22 точки и са в серия от 3 победи, 1 равенство и 1 поражение преди началото на кръга.

Последният мач между двата тима се проведе на 26 май, когато не беше излъчен победител при крайното 0:0. Няколко месеца преди това "моряците" отстраниха Левски на четвъртфинала за Купата на България.

По-рано през деня от 15:00 часа ЦСКА гостува на Добруджа. Възпитаниците на Христо Янев имат само един успех от началото на сезона, като все още не са печелили при новия наставник. Домакините от Добрич са на дъното на класирането с три пункта по-малко от "червените".

Вечерта от 20:00 в столичния квартал "Надежда" Локомотив София е домакин на ЦСКА 1948. Гостите са в челото на таблицата, но ги чака тежко гостуване на "железничарите", които са с цели шест ремита през кампанията - повече от тима на Станислав Генчев имат само ЦСКА и Спартак Варна.

Свързани статии:

Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна
Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна
Шампионът остана единственият отбор без загуба в Първа лига, но за...
Чете се за: 01:15 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
6
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Български футбол

Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт" Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Янис Карабельов герой за Партизан Янис Карабельов герой за Партизан
Чете се за: 00:37 мин.
Руи Мота: Не мога да бъда щастлив от резултата Руи Мота: Не мога да бъда щастлив от резултата
Чете се за: 01:22 мин.
Гьоко Хаджиевски: За три месеца направихме отбор, който играе футбол Гьоко Хаджиевски: За три месеца направихме отбор, който играе футбол
Чете се за: 02:00 мин.
Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп "Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Република Северна Македония гласува на местни избори Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ