Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна

Лудогорец и Спартак Варна не успяха да се победят по време на 12-ия кръг в Първа лига. Срещата в съботната вечер завърши 1:1. Освен, че резултатът беше крайно неочакван – то на домакините дори им се наложи да наваксват в резултата.

"Соколите" откриха в 27-ата минута чрез Алешандре. Офанзивният футболист вече беше вкарал и на ЦСКА за 1:1 по-рано през сезона. Крайното 1:1 оформи Петър Станич още в 50-ата минута.

По този начин Лудогорец остана единственият отбор без загуба в Първа лига, но за сметка на това има вече цели пет ремита след 11 изиграни срещи от началото на сезона.

Хегемонът продължава да има мач пасив заради отложеното гостуване на Берое. При равен брой изиграни срещи – "орлите" са едва трети с 23 точки. Левски е с 3 повече преди гостуването си на Черно море, така че в края на кръга може да има преднина от 6 точки пред 14-кратния шампион.