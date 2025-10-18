БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Шампионът остана единственият отбор без загуба в Първа лига, но за сметка на това има вече цели пет ремита след 11 изиграни срещи от началото на сезона. 

Лудогорец - Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец и Спартак Варна не успяха да се победят по време на 12-ия кръг в Първа лига. Срещата в съботната вечер завърши 1:1. Освен, че резултатът беше крайно неочакван – то на домакините дори им се наложи да наваксват в резултата.

"Соколите" откриха в 27-ата минута чрез Алешандре. Офанзивният футболист вече беше вкарал и на ЦСКА за 1:1 по-рано през сезона. Крайното 1:1 оформи Петър Станич още в 50-ата минута.

По този начин Лудогорец остана единственият отбор без загуба в Първа лига, но за сметка на това има вече цели пет ремита след 11 изиграни срещи от началото на сезона.

Хегемонът продължава да има мач пасив заради отложеното гостуване на Берое. При равен брой изиграни срещи – "орлите" са едва трети с 23 точки. Левски е с 3 повече преди гостуването си на Черно море, така че в края на кръга може да има преднина от 6 точки пред 14-кратния шампион.

Свързани статии:

Първа лига: Лудогорец - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Лудогорец - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец и Спартак Варна завършиха наравно 1:1 в мач от 12-ия кръг...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
2
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
3
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
4
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
5
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
24-годишна жена загина при катастрофа
6
24-годишна жена загина при катастрофа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Български футбол

Руи Мота: Не мога да бъда щастлив от резултата
Руи Мота: Не мога да бъда щастлив от резултата
Гьоко Хаджиевски: За три месеца направихме отбор, който играе футбол Гьоко Хаджиевски: За три месеца направихме отбор, който играе футбол
Чете се за: 02:00 мин.
Първа лига: Лудогорец - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич
Чете се за: 02:12 мин.
Ботев и Славия не се победиха в Пловдив Ботев и Славия не се победиха в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
24-годишна жена загина при катастрофа 24-годишна жена загина при катастрофа
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ