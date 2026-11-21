Левски София и Нефтохимик 2010 продължават победните си серии в мъжкото волейболно първенство на България. Двата отбора записаха чисти победи с по 3:0, като шампионите от София се справиха с Берое, а носителят на Купата на България надигра новака Металург Перник.

Левски се наложи над старозагорския тим с 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) в зала „Левски София“ и записа четвърта победа от четири изиграни срещи през сезона.

Домакините започнаха уверено двубоя и поведоха с 19:14 в първия гейм, но Берое успя да се върне в играта след серия от пет поредни точки. Последва оспорвана битка, в която „сините“ пропуснаха две възможности да затворят частта. При третия си геймбол обаче Тодор Скримов атакува успешно по блока и донесе успеха с 27:25.

Във втория гейм столичани наложиха по-убедително превъзходството си. Левски контролираше играта и без сериозни затруднения увеличи преднината си след 25:16.

Третата част отново предложи равностойна игра. Берое опита да удължи срещата, но домакините запазиха концентрация в решаващите моменти. Левски стигна до два мачбола, като реализира втория след мощна атака на Лазар Бучков за 25:23.

Тодор Скримов и Светослав Иванов бяха най-резултатни за победителите с по 12 точки. Скримов се отличи и с четири директни точки от сервис. Най-много точки в двубоя реализира Якуб Жака от Берое – 15.

В другата среща Нефтохимик 2010 постигна убедителен успех над Металург Перник с 3:0 (25:20, 25:13, 25:19).

Бургаският тим контролираше двубоя и не позволи на новака в елита да стигне до спечелването на гейм. След сравнително равностойната първа част Нефтохимик наложи сериозно превъзходство във втория гейм, който спечели с 25:13, а в третия затвърди успеха си след 25:19.

Тодор Вълчев, Стоян Димитров и Мартин Кръстев допринесоха с по 8 точки за победителите, докато Константин Манолев беше най-резултатен за Металург с 6 точки.