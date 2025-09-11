Левски картотекира последното си лятно попълнение

Последното попълнение на Левски - Акрам Бурас, вече е картотекиран във Футболната лига. Алжирският национал ще бъде на разположение на треньора на „сините“ Хулио Веласкес за предстоящия в неделя мач срещу Локомотив (София) в столичния квартал „Надежда".

Първи минути с екипа на Левски в неделя може да запише и защитникът от Република Северна Македония Никола Серафимов.

Левски започна силно сезона и след седем кръга дели първото място с шампиона Лудогорец. Двата отбора имат по 16 точки, макар да са изиграли мач по-малко от преследвачите си.