ЗАПАЗЕНИ

Левски привлече 23-годишния алжирски халф Акрам Бурас

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Полузащитникът подписа със "сините" до 2028 година.

Акрам Бурас
Снимка: ПФК Левски
Левски подписа договор с полузащитника Акрам Бурас, съобщиха от клуба. Контрактът с алжирския футболист е до лятото на 2028 година.

Акрам Бурас е роден на 23 февруари 2002 година в Аин Азел (Алжир). Юноша е на местния ЕС Сетиф, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 година преминава в друг алжирски клуб – Белоуиздад, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола и печели три пъти шампионската титла на Алжир (2020/21, 2021/22 и 2022/23 година) и Купата на старната (2024 година). През лятото на 2024 година преминава в друг местен клуб – Алжер, записвайки 38 мача и 4 гола за тима. Печели шампинската титла на Алжир (2024/25 година) и Суперкупата на страната (2025 година).

Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години.

