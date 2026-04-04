Левски надигна глава срещу Шумен след късен обрат

"Сините" спряха пропадането си в НБЛ.

Левски намери изход да от тежката ситуация, в която се намираше и спря пропадането си от девет последователни грешни хода в НБЛ. Баскетболистите на Александър Папазов надделяха над Шумен с 81:74 в мач от 29-ия кръг. В зала "Триадица" двубоят предложи множество обрати, но в края "сините" излъгаха "жълто-зелените, нанасяйки им седма поредна загуба в шампионата.

На линия за столичния отбор след дълга пауза отново бе Момчил Кадиев, а в игра се завърна и Димитър Маринчешки, но Владимир Нанкински и Александър Александров не доиграха срещата, тъй като натрупаха по 5 лични нарушения. Това се случи в състава на шуменци за Майкъл Марш, Мирослав Денчев и Баръш Мустафа.

Така "сините" излязоха на десетата позиция в подреждането с 3 успеха и 22 поражения, а шуменският тим се смъкна до последното 11-то място с 3 победи и 23 загуби. На 10 април (петък) Левски ще гостува на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще бъде гост на Спартак Плевен ден преди това.

Размяната на кратки серии беляза старта на мача, като Андон Вачев и Джейлън Бар се превърнаха в основните реализатори за своите отбори. Това обаче не спря домакините да се радват на по-силен край и след 10 минути игра да крехка разлика от 3 точки.

Бар и Вачев продължиха в същия дух през втората част, в която взимането на надмощие се оказа отново трудна задача. Наличието на Майкъл Марш промени ситуацията за гостите, които на бърза ръка се озоваха в ролята на лидери и се изстреляха на голямата почивка при 43:37.

Точните стрелби на Момчил Кадиев и Златин Георгиев постепенно вдъхновиха „сините“ за пълен обрат при подновяването на играта. До края на третия период проблясъците на Мирослав Денчев не стигнаха на „жълто-зелените“ и столичният отбор дръпна с 5 точки.

Баръш Мустафа и Уилям Елис помогнаха за нов импулс на шуменския тим, а обратът отново бе факт, този път на старта на финалната десетка. Лъчезар Димитров и Георгиев върнаха водачеството на домакините. Бар остави живи надеждите на „жълто-зелените“ за нов развой на събитията, но Димитров напомни за себе си и „сините“ удържаха успеха.

Златин Георгиев бе над всички за Левски с 18 точки. Седариан Рейнс завърши с 16 и 9 борби, Лъчезар Димитров приключи с 12 и 7 асистенции. Андон Вачев има 11 и 5 овладени под двата ринга топки, Момчил Кадиев се завърна с 10 точки.

Джейлън Бар се отличи за Шумен с 23 точки и 7 борби. Уилям Елис остана със 17 и 5 асистенции, Майкъл Маш записа 13 и 12 овладени под двата ринга топки. Баръш Мустафа вкара 10 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Левски #БК Шумен

Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
