Левски постигна класическа победа в гостуването на Арда в Кърджали.

Левски победи Арда Кърджали с 3:0 в мач от 14-ия кръг на Първа лига. "Сините" са в серия от пет поредни победи преди Вечното дерби в ЦСКА.

Първият точен удар на стадион "Арена Арда" в Кърджали дойде във втората минута. Анатоли Господинов изби удар извън наказателното поле на Марин Петков.

Столичани заслужено откриха резултата в 19-ата минута. Георги Костадинов изведе Мустафа Сангаре сам срещу вратаря и нападателят не сгреши. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но ВАР призна гола.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес продължиха да бележат. Майкон засече от воле центриране от десния фланг на Асен Митков.

В 86-ата минута резервата Евертон Бала оформи крайния резултат. Удар на бразилеца по земя се отклони в крака на Емил Виячки и попадна във вратата на Анатоли Господинов.

Левски оглавява класирането с актив от 35 пункта. Арда остава на 12-ата позиция в подреждането с 13 точки.