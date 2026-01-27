Левски пусна вход свободен за последната си контрола

Левски пусна вход свободен за своята последна контрола от зимната подготовка за пролетния дял в Първа лига. „Сините“ ще срещнат Вихрен Сандански утре (сряда) от 15:00 часа на Стадион „Георги Аспарухов“.

"Левскари, входът за контролната среща на Левски срещу Вихрен (Сандански) е свободен! Двубоят е на 28 януари от 15:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. За срещата ще бъде отворен сектор А, като влизането ще става през вход №2. ЛЕВСКИ ТВ“ ще предава директно мача в официалния сайт на ПФК Левски, както и в YouTube канала на клуба", написаха "сините".

Отборът на Хулио Веласкес приключи подготвителния си лагер в турския курорт Белек с четири контроли, в които постигна една победа срещу словашкия Тренчин (2:1), две равенства - с унгарския Ниредхаза (0:0) и полския Заглембе Любин (0:0), както и загуба от сръбския Войводина Нови Сад (1:2).

Левски открива официално новата 2026 година с финал за Суперкупата на България срещу Лудогорец на 3 февруари в София.