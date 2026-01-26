Хулио Веласкес: За момента сме с най-много точки, но това не ни дава титлата

Хулио Веласкес е на мнение, че Левски все още не е спечелил титлата в Първа лига, независимо от факта, че лидер във временното класиране с 44 точки, като води със 7 пред ЦСКА 1948 и Лудогорец, които делят второ-трето място. Старши треньорът на „сините“ коментира подготовката, която проведоха в Белек и остана доволен от видяното.

Испанецът коментира моментното състояние на столичния тим след лагера на турска земя пред клубната телевизия.

"Оценката е положителна. Отношението и начина, по който се вложиха момчетата в процеса, е невероятен. Във възходяща линия постепенно развивахме и научавахме модели с нашия начин на игра. Разбирането на футболистите беше на много високо ниво, феноменално. Ясно е, че е съвсем различно от миналата година. Работим доста време заедно. Подобрихме някои аспекти и отделни компоненти. Дори считам, че има доста качествен скок в някои от процесите. Доволен съм от начина, по който футболистите работиха 3 седмици. Подготвени сме за всичко, което предстои. Тези седмици минаха доста бързо в процеса на работа. Остава още една контрола в София, но много добро отношение от страна на футболистите. Отборът показа ясни идеи в двете фази, с топка и без. Като цяло показахме развитие. Не мога да отлича дадена среща, но като цяло успяхме да вкараме някои нови неща в модела на игра. Играчите знаят какво се изисква от тях, трябва да продължаваме да работим. Винаги гледам позитивно на нещата. Винаги анализираме моментното състояние и има какво да подобряваме. Създаваме много голови положения и сме активни в атака. Това, което ми се иска, е да бележим в повече от ситуациите. Това зависи от доста обстоятелства“, сподели той.

Наставникът говори и за привличането на Амстронг Око-Флекс, който се превърна в обект на трансферна сага.

„Око-Флекс идва от тренировъчен процес. Трябва да разбере какво представлява нашия отбор и какви са изискванията. Адаптацията му върви доста добре.“

Треньорът е в постоянна връзка с ръководството на клуба относно евентуалното привличане на нови попълнения в състава.

"Процесът на изграждане е доста дълъг, не става чрез натискане на едно копче. Обръщаме внимание на детайлите. Концепцията е нещата да се случват по естествен начин, най-вече на базата на уважение между всички нас. Това, което ме прави най-щастлив, е ежедневието. Развитието на отбора го виждам всеки ден. Всичко това се пренася и на терена. Има детайли, които ни помагат в процеса. Без съмнение добрият климат в колектива е на базата на уважението. Искаме нещата да се случват по нормален и спокоен начин. В постоянна комуникация сме с ръководството на клуба. Информират ме за всичко. То се случва по нормален начин. Говорим за това, което трябва да се случи. Винаги сме отворени към различните предложения, които може да се появят. Ние в спортно-техническия щаб сме с фокус върху процесите всеки ден в опит да извлечем най-доброто от всеки един от нашите играчи. Минимумът е да запазим нивото, но трябва и да надграждаме. Все още има време до края на зимния трансферен период. Съсредоточен съм върху подобрението на футболистите. За момента сме с най-много точки, но това не ни дава титлата“, заяви специалистът.

Той коментира и първата цел пред „сините“ при подновяването на сезона, а тя е спечелването на Суперкупата на България в мача срещу Лудогорец на 3 февруари.

"Добре управляваме процесите на ниво почивка и възстановяване и сега вече на ниво тренировки. В добра кондиция сме, за да се изправим срещу всичко, което ни предстои. Процедираме ден за ден и седмица за седмица. Фокусирани сме само върху настоящето. Институция като Левски има само една титла за 16 години. Трябва да дадем всичко, за да спечелим мача за Суперкупата и да донесем радост на публиката. Това не е само един мач. Трябва да влезем в него с желание и страст. Ще направим всичко, за да победим. Не е лесно да печелиш. Моят фокус е в нашия отбор. Винаги анализираме предстоящия съперник. Футболът и процесите в него са много динамични. Има сривове и изкачвания. Трябва да запазваме равновесие и баланс, при победите и загубите. Тези процеси се изграждат много трудно. Един малък детайл може да повлияе върху тези аспекти. Благодаря за топлото отношение на феновете, надявам се да продължим да ги радваме. Ще се опитаме да сме на нивото на нашите привърженици", завърши Веласкес.