начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и...
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна...
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Левски се класира за полуфиналите в мъжкия шампионат по волейбол

Столичани се наложиха над Монтана.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Левски се класира за полуфиналите в мъжкото волейболно първенство. "Сините" победиха трудно с 3:2 (25:22, 21:25, 25:14, 20:25, 15:11) гейма като гости Монтана и спечелиха серията с 2:0 успеха.

Шампионите повеждаха на два пъти в резултата, но домакините се добраха до тайбрек. В него столичани взеха преднина от 7:3 и 11:6 и приключиха срещата при 15:11.

Преди това воденият от треньора Николай Желязков състав имаше превъзходство в първата част, когато спечели с 25:22, въпреки че изоставаше с 11:13. След това монтанци успеха да се върнат в двубоя при 25:21, но "сините" отново направиха решителна стъпка към класирането за следващата фаза - 25:14.

Монтана не се предаде и доведе срещата до тайбрек след 25:20. В последната част Левски контролираше изцяло развоя на полето и не допусна изненада, побеждавайки за близо два часа.

Най-резултатен за победителите стана бившият национал Тодор Скримов с 23 точки. Съотборникът му Юлиан Вайзиг добави още 21 точки.

За домакините с 25 пункта се отличи Александър Митков.

Свързани статии:

Левски и ЦСКА стартираха с победи в четвъртфиналите на НВЛ за мъже
Левски и ЦСКА стартираха с победи в четвъртфиналите на НВЛ за мъже
"Сини“ и "червени“ поведоха с 1:0 срещу Монтана и Берое в сериите...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии...
Барел петрол отново над 100 долара
Барел петрол отново над 100 долара

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Още от: Волейбол

Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
НВЛ: Берое - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) НВЛ: Берое - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив Новосибирск поведе в серията срещу Белгорие с 1:0 Локомотив Новосибирск поведе в серията срещу Белгорие с 1:0
Българската федерация по волейбол прие рекорден бюджет, повече от половината от собствени приходи Българската федерация по волейбол прие рекорден бюджет, повече от половината от собствени приходи
Християн Димитров и Самуил Вълчинов блеснаха за успеха на Консар Равена в Серия А2 Християн Димитров и Самуил Вълчинов блеснаха за успеха на Консар Равена в Серия А2
Георги Татаров над всички при победа на Галатасарай Георги Татаров над всички при победа на Галатасарай
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената...
1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива? 1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива?
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Системата за средна скорост: Три пъти по-малко нарушители на пътя и...
Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти
"Референдум": Кои теми ще определят резултатите от...
