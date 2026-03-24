Левски се класира за полуфиналите в мъжкия шампионат по волейбол

Левски се класира за полуфиналите в мъжкото волейболно първенство. "Сините" победиха трудно с 3:2 (25:22, 21:25, 25:14, 20:25, 15:11) гейма като гости Монтана и спечелиха серията с 2:0 успеха.

Шампионите повеждаха на два пъти в резултата, но домакините се добраха до тайбрек. В него столичани взеха преднина от 7:3 и 11:6 и приключиха срещата при 15:11.

Преди това воденият от треньора Николай Желязков състав имаше превъзходство в първата част, когато спечели с 25:22, въпреки че изоставаше с 11:13. След това монтанци успеха да се върнат в двубоя при 25:21, но "сините" отново направиха решителна стъпка към класирането за следващата фаза - 25:14.

Монтана не се предаде и доведе срещата до тайбрек след 25:20. В последната част Левски контролираше изцяло развоя на полето и не допусна изненада, побеждавайки за близо два часа.

Най-резултатен за победителите стана бившият национал Тодор Скримов с 23 точки. Съотборникът му Юлиан Вайзиг добави още 21 точки.

За домакините с 25 пункта се отличи Александър Митков.