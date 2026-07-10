Левски се раздели с крилото Карл Фабиен по взаимно съгласие

От Левски обявиха раздяла с Карл Фабиен.

"ПФК Левски и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година и със синята фланелка записа 31 мача. ПФК Левски благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха на официалната страница на клуба.

Националът на Мартиника Карл Фабиен бе привлечен от Славия, заедно с вратаря Светослав Вуцов, но така и не успя да се наложи като титуляр при шампионите заради непрестанните си контузии. Французинът ще търси следващия си отбор като свободен агент. Той е от академията на Нанси, като преди да дойде в Славия е играл френските Орлеан, Виерзон и Ангулем.