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Левски се раздели с крилото Карл Фабиен по взаимно съгласие

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Спорт
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Французинът ще търси следващия си отбор като свободен агент

Снимка: БТА
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От Левски обявиха раздяла с Карл Фабиен.

"ПФК Левски и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година и със синята фланелка записа 31 мача. ПФК Левски благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха на официалната страница на клуба.

Националът на Мартиника Карл Фабиен бе привлечен от Славия, заедно с вратаря Светослав Вуцов, но така и не успя да се наложи като титуляр при шампионите заради непрестанните си контузии. Французинът ще търси следващия си отбор като свободен агент. Той е от академията на Нанси, като преди да дойде в Славия е играл френските Орлеан, Виерзон и Ангулем.

#Карл Фабиен #ПФК ЛЕВСКИ

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