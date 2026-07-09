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Томас Райс е близо до треньорския пост в Лудогорец

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Според Флориан Плетенберг германският специалист е постигнал устна договорка с разградчани и се очаква да подпише до 2028 година

томас райс близо треньорския пост лудогорец
Снимка: БГНЕС
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Германският треньор Томас Райс е близо до това да поеме Лудогорец. Според информация на журналиста Флориан Плетенберг 52-годишният специалист е постигнал устна договорка с "орлите", като в момента се уточняват последните детайли по договора.

Очаква се контрактът да бъде подписан през уикенда и да бъде със срок до лятото на 2028 година. По информацията щабът, с който Райс ще работи в Разград, вече е уточнен и одобрен.

Германецът за последно бе начело на турския Самсунспор, а в кариерата си е водил още Бохум и Шалке 04.

Една от първите задачи пред евентуалния нов наставник на Лудогорец ще бъде подготовката на отбора за участието в европейските клубни турнири. Разградчани ще играят в квалификациите на Лигата на конференциите, където целта отново ще бъде достигане до основна фаза.

#Томас Райс #ПФК Лудогорец

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