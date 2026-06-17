Левски ще играе с победителя от Витебск и Университатя Крайова във втория кръг на Шампионската лига, ако отстрани тима на Борац

Българският шампион Левски научи евентуалния си съперник и във втория кръг на Шампионската лига, при положение, че отстрани Борац Баня Лука на старта.

Тимът на Хулио Веласкес ще срещне победителя от двойката Витебск (Беларус) и Университатя Крайова (Румъния), отреди жребият, теглен в Нион. Първият мач ще се играе на 21 или 22 юли, като Левски ще бъде домакин, а реваншът е на 28 или 29 същия месец.

Жребият за третия кръг в турнира ще се тегли на 20 юли, което ще е непосредствено преди първия мач от втората фаза. Ако "сините" преодолеят и втория си съперник, то те със сигурност си гарантират в най-лошия случай място в групите на Лигата на конференциите.