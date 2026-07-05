БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски ще отпътува за Босна и Херцеговина в понеделник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Първият мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац е във вторник.

Левски самолет
Снимка: Официален сайт / levski.bg
Слушай новината

Отборът на Левски ще отпътува с чартърен полет за Баня Лука, Босна и Херцеговина в понеделник, 6 юли. Делегацията на „сините“ ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:45 часа.

Официалната тренировка на отбора на стадион „Градски“ в Баня Лука в понеделник, 6 юли стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 19:30 часа.

Първият мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац е във вторник, 7 юли от 21:30 часа на стадион „Градски“ в Баня Лука.

Междувременно Левски обяви групата на отбора за мача срещу Борац. Треньорът Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения. Извън списъка обаче остава нападателят Мустафа Сангаре, който все още не е готов за игра. Аут са още двама футболисти. Става дума за Карл Фабиен и Мазир Сула.

Ето и групата:

Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов
Защитници: 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем
Халфове: 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 99. Радослав Кирилов
Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстрон Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 77. Адриян Райчев

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
2
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
3
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал при инцидента с атракцион край Ахелой
4
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж,...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
5
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
6
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Шампионска лига

Левски призова феновете за отговорно поведение преди гостуването на Борац
Левски призова феновете за отговорно поведение преди гостуването на Борац
Турска бригада и за първия мач на Левски срещу Борац в Шампионска лига Турска бригада и за първия мач на Левски срещу Борац в Шампионска лига
Чете се за: 01:15 мин.
Турски съдия ще ръководи реванша между Левски и Борац в Шампионската лига Турски съдия ще ръководи реванша между Левски и Борац в Шампионската лига
Чете се за: 01:32 мин.
Лудогорец започва срещу Клаксвик в квалификациите на женската Шампионска лига Лудогорец започва срещу Клаксвик в квалификациите на женската Шампионска лига
Чете се за: 01:32 мин.
Марк Кукурея решава важен проблем на Реал Мадрид за Шампионската лига Марк Кукурея решава важен проблем на Реал Мадрид за Шампионската лига
Чете се за: 02:05 мин.
Левски стартира похода си в Шампионска лига срещу босненци Левски стартира похода си в Шампионска лига срещу босненци
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изкуственият интелект в училище: Как помага на учители и ученици?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
62-годишен мъж загина в морето край Ахтопол
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Пожари в Гърция: Огънят край Солун е частично овладян
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ