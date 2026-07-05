Левски ще отпътува за Босна и Херцеговина в понеделник

Отборът на Левски ще отпътува с чартърен полет за Баня Лука, Босна и Херцеговина в понеделник, 6 юли. Делегацията на „сините“ ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:45 часа.



Официалната тренировка на отбора на стадион „Градски“ в Баня Лука в понеделник, 6 юли стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 19:30 часа.

Първият мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац е във вторник, 7 юли от 21:30 часа на стадион „Градски“ в Баня Лука.

Междувременно Левски обяви групата на отбора за мача срещу Борац. Треньорът Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения. Извън списъка обаче остава нападателят Мустафа Сангаре, който все още не е готов за игра. Аут са още двама футболисти. Става дума за Карл Фабиен и Мазир Сула.

Ето и групата:



Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов

Защитници: 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем

Халфове: 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 99. Радослав Кирилов

Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстрон Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 77. Адриян Райчев