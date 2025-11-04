БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски спечели петсетова битка с МОК Мурса във втория квалификационен кръг на Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

Реваншът в София е на 12 ноември, сряда, от 20:00 часа.

ВК Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболният шампион на България Левски постигна трудна победа с 3:2 гейма (22:25, 25:23, 25:22, 25:27, 16:14) над хърватския МОК Мурса (Осиек) в първия мач от втория квалификационен кръг за място в Шампионската лига. "Сините" имаха повече трудности от очакваното, пропилявайки няколко възможности за по-ранен край на двубоя.

Домакините поведоха в първия гейм сериозно с 18:14, когато Лео Андрич завърши три успешни атаки подред. Това накара треньорът на българите Николай Желязков да вземе прекъсване и това се отрази. Светослав Гоцев и Тодор Скримов с блокади осигуриха равенство 20:20, а при 23:22 Иван Дирлич с две поредни успешни намеси даде преднина на Мурса.

Ранната преднина на хърватите от 5:2 беше стопена при 12:12, а "сините" натиснаха с ас на Скримов и поредни атаки на Гоцев и Юлиан Вайзиг. "Пайп" на Тодор Скримов направи 21:18 за Левски, а при 24:20 грешка при начален удар от домакините изравни геймовете.

Третата част имаше сходен сценарий, тъй като домакините от Осиек започнаха активно и дръпнаха с 8:5. Левски изравни резуртата на 10:10 със забивки на Скримов и на появилия се от пейката Мартин Тотков. Домакините не се предадоха и въпреки добрите атаки на Вайзиг, Скримов и Гоцев, авансът на Левски беше само две точки - 18:16. Най-добрият в състава на Осиек Лео Андрич почти сам успя да изравни до 19:19, което принуди Желязков да вземе прекъсване. След това Левски подобри защитата и взе третия гейм с 25:22.

В четвъртия гейм хърватите направиха брейк-точка при 13:11, но с точно отиграване на Гордан Люцканов "сините" обърнаха на 16:14. Аут при атака на Андрич увеличи аванса на българите. Хърватите обаче не се предаваха и стопиха пасива си до 20:21 с атака през центъра, където българската защита не беше построена. Швейцарецът Вайзиг обаче на два пъти остави аванса на Левски, като го направи решаващо за 22:20. Амбицията на домакините им донесе резултат и те не само успяха да отразят два мач-бола, но и поведоха с 25:24. Лео Андрич имаше заслуга за три от петте последни точки, в крайна сметка настойчивостта им беше възнаградена с 27:25.

С течение на мача хърватите набираха самочувствие и синхронът им се подобряваше, а в тайбрека те поведоха с 6:5, изоставаха с 6:8, но имаха в състава си Лео Андрич, който измъкна обрат до 10:8. Тодор Скримов от много трудна ситуация, атакува от втора линия и изравни 11:11. Скримов имаше още две важни намеси, вкарвайки 12-ата точка за Левски, както и да осигури мач бол 14:13 от много трудна позиция. В крайна сметка Левски се възползва от грешка в атака на Лео Андрич и взе мача с 3:2 гейма след 16:14.

След два часа и 30 минути все пак столичани взеха първия мач и очакват по-спокойно реванша на 12-и ноември (сряда) в София. За Левски над всички беше Юлиан Вайзиг с 22 точки, 19 от атака. 18 добави Тодор Скримов, а 16 - Гордан Люцканов. За домакините от Осиек Лео Андрич вкара цели 36.

В третия кръг победителят от двойката ще се изправи срещу някой измежду Гуагас (Лас Палмас, Испания) - Олимпиакос (Пирея, Гърция).

#Волейболна Шампионска лига за мъже 2025/26 #ВК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Волейбол

Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3
Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3
Николай Желязков: Участието ни в Шампионската лига носи само позитиви Николай Желязков: Участието ни в Шампионската лига носи само позитиви
Чете се за: 02:10 мин.
Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига по волейбол Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига по волейбол
Чете се за: 01:12 мин.
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 10:52 мин.
Борис Начев и Падуа спечелиха дербито с Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава си Борис Начев и Падуа спечелиха дербито с Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава си
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ