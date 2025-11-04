Левски спечели петсетова битка с МОК Мурса във втория квалификационен кръг на Шампионска лига

Волейболният шампион на България Левски постигна трудна победа с 3:2 гейма (22:25, 25:23, 25:22, 25:27, 16:14) над хърватския МОК Мурса (Осиек) в първия мач от втория квалификационен кръг за място в Шампионската лига. "Сините" имаха повече трудности от очакваното, пропилявайки няколко възможности за по-ранен край на двубоя.

Домакините поведоха в първия гейм сериозно с 18:14, когато Лео Андрич завърши три успешни атаки подред. Това накара треньорът на българите Николай Желязков да вземе прекъсване и това се отрази. Светослав Гоцев и Тодор Скримов с блокади осигуриха равенство 20:20, а при 23:22 Иван Дирлич с две поредни успешни намеси даде преднина на Мурса.

Ранната преднина на хърватите от 5:2 беше стопена при 12:12, а "сините" натиснаха с ас на Скримов и поредни атаки на Гоцев и Юлиан Вайзиг. "Пайп" на Тодор Скримов направи 21:18 за Левски, а при 24:20 грешка при начален удар от домакините изравни геймовете.

Третата част имаше сходен сценарий, тъй като домакините от Осиек започнаха активно и дръпнаха с 8:5. Левски изравни резуртата на 10:10 със забивки на Скримов и на появилия се от пейката Мартин Тотков. Домакините не се предадоха и въпреки добрите атаки на Вайзиг, Скримов и Гоцев, авансът на Левски беше само две точки - 18:16. Най-добрият в състава на Осиек Лео Андрич почти сам успя да изравни до 19:19, което принуди Желязков да вземе прекъсване. След това Левски подобри защитата и взе третия гейм с 25:22.

В четвъртия гейм хърватите направиха брейк-точка при 13:11, но с точно отиграване на Гордан Люцканов "сините" обърнаха на 16:14. Аут при атака на Андрич увеличи аванса на българите. Хърватите обаче не се предаваха и стопиха пасива си до 20:21 с атака през центъра, където българската защита не беше построена. Швейцарецът Вайзиг обаче на два пъти остави аванса на Левски, като го направи решаващо за 22:20. Амбицията на домакините им донесе резултат и те не само успяха да отразят два мач-бола, но и поведоха с 25:24. Лео Андрич имаше заслуга за три от петте последни точки, в крайна сметка настойчивостта им беше възнаградена с 27:25.

С течение на мача хърватите набираха самочувствие и синхронът им се подобряваше, а в тайбрека те поведоха с 6:5, изоставаха с 6:8, но имаха в състава си Лео Андрич, който измъкна обрат до 10:8. Тодор Скримов от много трудна ситуация, атакува от втора линия и изравни 11:11. Скримов имаше още две важни намеси, вкарвайки 12-ата точка за Левски, както и да осигури мач бол 14:13 от много трудна позиция. В крайна сметка Левски се възползва от грешка в атака на Лео Андрич и взе мача с 3:2 гейма след 16:14.

След два часа и 30 минути все пак столичани взеха първия мач и очакват по-спокойно реванша на 12-и ноември (сряда) в София. За Левски над всички беше Юлиан Вайзиг с 22 точки, 19 от атака. 18 добави Тодор Скримов, а 16 - Гордан Люцканов. За домакините от Осиек Лео Андрич вкара цели 36.

В третия кръг победителят от двойката ще се изправи срещу някой измежду Гуагас (Лас Палмас, Испания) - Олимпиакос (Пирея, Гърция).