Локомотив Авиа завърши полусезона като лидер в НВЛ

Вицешампионът Локомотив Авиа надигра Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) гейма като домакин в последната среща от 10-ия кръг на мъжкото волейболно първенство.



По този начин пловдивският тим завършва първия полусезон като лидер в класирането с 25 точки на своята сметка и само една загуба в първите си десет мача. Нефтохимик пък приключва 2025 година на четвъртата позиция в подреждането с 20 точки в своя актив.

„Черно-белите“ взеха инициативата още в първия гейм и поведоха с 25:19 след ас на Кирил Колев. Вторият гейм бе за гостите от Бургас, които направиха впечатляваща серия от 12:2 и изравниха резултата – 23:25. Локомотив отговори с контролирана игра в третия и четвъртия гейм, като затвори мача след атака на капитана Тодор Вълчев.

Най-полезен за домакините бе Вълчев с 17 точки, а Кристиян Алексов завърши като най-резултатен с 19. За Нефтохимик Калоян Балабанов отбеляза 13 точки.

В друг мач от кръга ЦСКА записа категоричен успех с 3:0 (25:17, 25:17, 25:20) у дома срещу Пирин Разлог. Столичани контролираха мача през цялото време, а най-резултатен за тима бе Николай Пенчев, който реализира 15 точки. Воденият от Александър Попов състав записа седмата си победа за сезона и с баланс 7 успеха и 3 загуби заема третото място във временното класиране.



В друг мач от кръга Дея Спорт зарадва феновете си с домакински успех над Черно море с 3:1 (28:26, 25:22, 25:27, 27:25). Варненци бяха близо до изравняване на геймовете, но пропуснаха шанса да вкарат срещата в тайбрек. След този кръг Дея спорт се намира на шесто място в класирането, докато Черно море остава девети в Суперлигата.