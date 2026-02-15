Левски срещу Ботев Пловдив – дербито с голям залог

Левски приема Ботев Пловдив в най-интересния мач от кръга в Първа лига. Срещата е на стадион „Георги Аспарухов“, а „сините“ ще защитават първото си място и аванса си на върха.

Левски влиза в дербито след две загуби от Лудогорец за Купата и Суперкупата и търси бърза реакция. В първенството обаче тимът остава стабилен и всяка точка е важна в битката за титлата.

Ботев Пловдив също идва след отпадане за Купата, но показва стабилна игра в защита. Пловдивчани все още нямат гол през пролетта, но залагат на здрава отбрана и дисциплина.

Допълнителна интрига носи и възможността бивши играчи да се изправят срещу старите си отбори, както и завръщането на треньора Димитър Димитров-Херо на „Герена“.

За Левски това е тест за шампионски характер, а за Ботев – шанс да се намеси сериозно в битката за челните места.