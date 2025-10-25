БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лиа Каратанчева бе спряна на крачка от финала на двойки на турнир от WTA 125

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българката и нейната партньорка отстъпиха на водачките в схемата в мексиканския град Керетаро.

лиа каратанчева класира полуфиналите сингъл турнира клей куршумлийска баня
Слушай новината

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и французойката Селена Яничиевич отстъпиха пред водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания) с 4:6, 6:7(5) за 86 минути.

Каратанчева и Яничиевич пропиляха преднина от 4:2 в първия сет, а във втората част успяха да наваксат пасив от 2:4, поведоха с 5:4, но след това загубиха тайбрека, а с това и срещата.

Българката заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара. Тя има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на WTA.

#WTA 125 в Керетаро #Лиа Каратанчева

