Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ирапуато (Мексико)

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и американката Габриела Вилар победиха представителките на домакините Мидори Меса и Аманда Елкин с 6:2, 3:6, 12:10 за 85 минути игра.

В третата част двете преодоляха пасив от 3:6, пропуснаха два мачбола, след което спасиха един, а след 9:10 направиха серия от три поредни точки и затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Каратанчева и Вилар ще играят срещу поставените под номер 3 в схемата Виктория Родригес и Ана София Санчес (Мексико).

По-късно днес българката излиза във втория кръг на сингъл срещу американската квалификантка Далайна Хюит.