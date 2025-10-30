БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ирапуато (Мексико)

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Днес българката излиза във втория кръг на сингъл срещу американката Далайна Хюит. 

лиа каратанчева играе титлата двойки турнира itf жени пазарджик
Снимка: БФ Тенис АРХИВ
Слушай новината

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и американката Габриела Вилар победиха представителките на домакините Мидори Меса и Аманда Елкин с 6:2, 3:6, 12:10 за 85 минути игра.

В третата част двете преодоляха пасив от 3:6, пропуснаха два мачбола, след което спасиха един, а след 9:10 направиха серия от три поредни точки и затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Каратанчева и Вилар ще играят срещу поставените под номер 3 в схемата Виктория Родригес и Ана София Санчес (Мексико).

По-късно днес българката излиза във втория кръг на сингъл срещу американската квалификантка Далайна Хюит.

#Лиа Каратанчева

