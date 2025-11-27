БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:17 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Анталия

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Българската тенисистка е поставена под №3 на турнира в Турция.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Българката Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева спечели без особени затруднения срещу квалификантката Ана Карцева (Русия) с 6:2, 6:1 за 80 минути. Тя поведе с 5:1 в първия и с 5:0 гейма във втория сет по пътя си към успеха.

22-годишната софиянка ще играе по-късно днес за място на четвъртфиналите срещу участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Ирем Курт, която победи квалификантката Джулиана Бестети от Италия с 6:4, 4:6, 6:4.

Друга българка – Денислава Глушкова, пета в схемата поединично, също ще излезе на корта този следобед за двубоя си от втория кръг на надпреварата срещу квалификантката Мелиса Еркан (Австралия).

#Лиа Каратанчева

