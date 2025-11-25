Победен старт за Денислава Глушкова на турнир в Анталия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В основната схема на единично ще играе още една българка - поставената под номер 3 Лиа Каратанчева.

Денислава Глушкова
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за втория кръг на единично на турнира по на червени кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

В двубой от първия кръг Глушкова се наложи над германката Джина Мари Дитман след обрат с 4:6, 7:5, 6:4 за два часа и 57 минути игра.

Българката отстъпи в първия гейм след общо седем пробива между противничките, а във втората част навакса пасив от 0:3 до равенство 3:3. Денислава Глушкова изоставаше и с 4:5, но спечели следващите три гейма за 7:5. Последва също толкова оспорван трети сет, в който обърна от 2:3 до 4:3 и приключи срещата при 6:4 с третия си мачбол.

В основната схема на единично ще играе още една българка - поставената под номер 3 Лиа Каратанчева.

В надпреварата на двойки Лиа Каратанчева в тандем със сестра си Алекса Катанчева са водачки в схемата. Денислава Глушкова ще си партнира с Виктория Велева.

