Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на Гран при в Абу Даби

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българката заема временното 24-о място в конкуренцията на 35 фигуристки.

лиа любенова представлява българия гран абу даби юноши девойки
Снимка: БТА
Навръх своя 16-и рожден ден Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран при за юноши и девойки в Абу Даби (ОАЕ).

Българката заема временното 24-о място в конкуренцията на 35 фигуристки. Резултатът ѝ е 44.03 точки (44.03 за технически елементи и 23.95 за компоненти на програмата), което е с почти три повече от постигнатото от нея на Гран при в Баку в края на септември.

След изпълнението си, докато чакаше оценката си, Любенова получи специален подарък от организаторите.

Временен лидер е трикратната световна шампионка за девойки Мао Шимада. Японката има 65.18 точки, а втора и трета са съответно представителката на Израел София Шифрин с 63.25 и Хана Бат (Австралия) с 62.98 точки.

В момента е кратката програма при юношите с участието на българина Деян Михайлов.

#Лиа Любенова

