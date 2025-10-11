Лиа Любенова приключи на 22-ро място за Гран При в Абу Даби

Лиа Любенова записа най-добро лично постижение и приключи на 22-ро място на турнира от сериите Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Абу Даби. Българката събра 127.76 точки, което е неин най-добър личен резултат до момента в кариерата.

16-годишната възпитаничка на клуб Елит и Даниела Величкова стигна до този резултат, подобрявайки постиженията си за кратка (44.03) и за волна програма (83.73) от този сезон.

Първото място спечели трикратната световна шампионка Мао Шимада (Япония) с 201.17 точки. Среброто взе Хана Бат (Австралия) със 192.72, а трета е израелката Мария Шифрин със 181.90 точки.

Във волната програма Шимада изпълни един троен аксел, а Бат два, като единият бе в комбинация с троен тулуп.

При юношите Деян Михайлов е временно 22-и след кратката програма с оценка от 38.22 точки (38.22 за технически елементи, 15.93 за компоненти на програма, 3.00 наказание).

Лидер е Сена Такахаши (Япония) с 81.43 точки.