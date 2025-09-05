Лицензът на БФШ 2022 е бил даден неправномерно

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Лицензът на БФШ 2022 е бил даден неправомерно

Спорт
Така българският шах отново няма национално ръководна федерация, написа президентът на БФШахмат Атанас Куртенков.

шах - шахмат
Върховният административен съд (ВАС) реши, че лицензът за спорта шахмат, връчен от Министерството на младежта и спорта на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), е издаден неправомерно. Това е окончателното становище на съда по дело, заведено от Българска федерация по шахмат с президент Атанас Куртенков.

"Дами и Господа,
Уведомявам Ви, че днес късно следобед влезе в сила окончателно решение на Върховния административен съд, с което Българска федерация по шах с президент Атанас Куртенков спечели делото си срещу Министерството на младежта и спорта относно националния лиценз по шах на БФШ 2022 и отново българският шах няма национално ръководна федерация. Хаосът, създаден от министъра на спорта, продължава!", се казва в позиция на Атанас Куртенков.

Преди 3 години БФШахмат с президент Атанас Куртенков спечели аналогично дело срещу Министерството на младежта и спорта и Върховният административен съд отне лиценза на друга структура - БФШ 1928.

Българският шахмат от години е в патова ситуация заради претенециите на няколко федерации и сдружения за това те да представляват българската шахматна общност. БФШ 2022 е лицензирано от Министерството на младежта и спорта, докато Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) е приета за член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ).

През април със съдействието на настоящия министър на младежта и спорта Иван Пешев БСФШ и БФШ 2022 подписаха меморандум за сътрудничество, който евентуално да доведе до обединение на двете федерации с най-голямо представителство.

Иван Пешев проведе среща с ръководителите на двете федерации по шахмат

