Лицензът на БФШ 2022 е бил даден неправномерно

Върховният административен съд (ВАС) реши, че лицензът за спорта шахмат, връчен от Министерството на младежта и спорта на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), е издаден неправомерно. Това е окончателното становище на съда по дело, заведено от Българска федерация по шахмат с президент Атанас Куртенков.

"Дами и Господа,

Уведомявам Ви, че днес късно следобед влезе в сила окончателно решение на Върховния административен съд, с което Българска федерация по шах с президент Атанас Куртенков спечели делото си срещу Министерството на младежта и спорта относно националния лиценз по шах на БФШ 2022 и отново българският шах няма национално ръководна федерация. Хаосът, създаден от министъра на спорта, продължава!", се казва в позиция на Атанас Куртенков.

Преди 3 години БФШахмат с президент Атанас Куртенков спечели аналогично дело срещу Министерството на младежта и спорта и Върховният административен съд отне лиценза на друга структура - БФШ 1928.

Българският шахмат от години е в патова ситуация заради претенециите на няколко федерации и сдружения за това те да представляват българската шахматна общност. БФШ 2022 е лицензирано от Министерството на младежта и спорта, докато Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) е приета за член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ).

През април със съдействието на настоящия министър на младежта и спорта Иван Пешев БСФШ и БФШ 2022 подписаха меморандум за сътрудничество, който евентуално да доведе до обединение на двете федерации с най-голямо представителство.

