БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Водещите български шахматисти ще участват на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се проведе в 11 кръга по швейцарска система и е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара.

Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова
Снимка: БТА
Слушай новината

Тримата водещи български шахматисти при мъжете и при жените - Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова и Нургюл Салимова, ще вземат участие на започващия днес Голям швейцарски турнир на ФИДЕ в град Самарканд в Узбекистан.

Надпреварата ще се проведе в 11 кръга по швейцарска система и е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара. Завършилите на първите две позиции и при мъжете, и при жените ще получат правото да участват в Турнира на претендентите за световната титла по шахмат.

При мъжете участие ще вземат 116 шахматисти, които ще си разпределят 625 000 долара. Сред стартиращите са настоящият световен шампион Гукеш Домараджу, сънародниците му Арджун Еригаиси и Рамешбабу Прагнананда, французите Алиреза Фируджа и Максим Вашие-Лаграв, американецът Левон Аронян, руснаците Ян Непомнящи и Александър Гришчук, израелецът Борис Гелфанд, както и представителят на домакините от Узбекистан Нодирбек Абдусаторов.

Иван Чепаринов ще започне с черните фигури срещу Шахрияр Мамедяров (Азербайджан).

При жените Стефанова и Салимова ще бъдат в конкуренцията на 60 шахматистки. Сред тях личат имената на украинките Анна Музичук и Мария Музичук, китайката Тан Чжони, рускините Катерина Лагно и Полина Шувалова, Александра Костенюк от Швейцария и Харика Дронавали от Индия. Наградният фонд при жените е 230 000 долара.

# Нургюл Салимова #Иван Чепаринов #Антоанета Стефанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
4
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
6
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...

Най-четени

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Шахмат

Три ремита за българските шахматисти на старта на швейцарския турнир на ФИДЕ в Самарканд
Три ремита за българските шахматисти на старта на швейцарския турнир на ФИДЕ в Самарканд
Антоанета Стефанова приключи на Световната купа в Батуми Антоанета Стефанова приключи на Световната купа в Батуми
Чете се за: 01:12 мин.
Антоанета Стефанова загуби първата партия с китайка на Световната купа в Батуми Антоанета Стефанова загуби първата партия с китайка на Световната купа в Батуми
Чете се за: 01:30 мин.
Антоанета Стефанова се класира за третия кръг на Световната купа в Батуми Антоанета Стефанова се класира за третия кръг на Световната купа в Батуми
Чете се за: 01:52 мин.
Стефанова и Салимова записаха ремита на Световната купа в Батуми Стефанова и Салимова записаха ремита на Световната купа в Батуми
Чете се за: 02:00 мин.
Надя Тончева отпадна в първия кръг на Световната купа по шахмат в Батуми Надя Тончева отпадна в първия кръг на Световната купа по шахмат в Батуми
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ